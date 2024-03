Primoz Roglic nog niet op topniveau: “Qua vermogens wel zelfde niveau als vorig jaar”

In de twee bergetappes in de Franse rittenkoers gaf Roglic geen al te goede indruk. Hij liet zich wel zien, maar viel steeds weg naar het einde van de rit. Hoe zit het juist met zijn vormpeil? “Goed, niet top. Maar puur op basis van zijn vermogenswaarden alleszins op hetzelfde niveau als de voorbije jaren in deze prille seizoensfase. Zijn inspanning in de ploegentijdrit was de beste inspanning van 32 minuten die ik al van Primoz heb gezien. Wat aantoont dat hij toch wel hard ging en absoluut niet slecht is.”

Ploegleider Ralf Aldag vult aan.”De eerste keer terug koersen impliceert onvermijdelijk voorbij dat punt geraken dat je longen in brand staan en je een bloedsmaak in de keel krijgt. Remco Evenepoel staat wat dat betreft al een stap verder. Hij debuteerde in de Algarve duidelijk op een ander ‘starting point’. Bergop houdt Primoz op dit moment min of meer gelijke tred. Maar ‘t is niet dat hij 25% overschot heeft om te zeggen: ‘ik ga over hem heen’. Fine and fair, daar hebben we vrede mee.”

Slotweekend niet in zijn voordeel

Lamberts geeft aan wat er dan zou kunnen spelen. “Alles is nieuw voor hem. Ploegmaats, staf, materiaal, voeding op en naast de fiets… dat maak je je niet eigen met een simpele vingerknip.” Lamberts en Aldag kijken echter vooral naar de zomer, waar Roglic er moet staan in de Tour de France. “Eenvoudig wordt het niet, tegen Vingegaard, Pogacar en Evenepoel. Dat beseffen we. Maar we gaan er wel vol voor.”