Primoz Roglic: “Nieuwe prikkels voor Tour de France”

Geen Criterium du Dauphiné, geen Ronde van Zwitserland, zelfs geen enkele koersdag in de laatste twee maanden richting deze Tour de France. Luik-Bastenaken-Luik is de laatste wedstrijd die Primoz Roglic voor de start van de komende Tour in Brest heeft gereden. Liefst 62 dagen zal de Sloveen buiten competitie zijn. De laatste weken bereidt hij zich met een lange hoogtestage in Tignes voor op de komende Ronde van Frankrijk. Met slechts zeventien koersdagen in 2021 moet hij klaar zijn voor de belangrijkste klus uit zijn loopbaan.

“Het verleden heeft aangetoond dat ik direct na een hoogtestage meteen héél goed ben”, legt Roglic in een grote reportage in de Zomergids van Ride Magazine uit. “Ik heb na zo’n trainingskamp geen wedstrijdhardheid nodig om in topvorm te geraken. Daarbij denk ik dat je in je hoofd ook heel fris bent, wanneer je in de weken voorafgaand aan de Tour geen wedstrijdverplichtingen hebt. Daarbij hebben we ook in een aantal grote rondes geconstateerd dat ik vaak in de derde week iets vermoeid ben. Dat hopen we nu met deze aanpak te voorkomen. Je bent altijd op zoek naar nieuwe prikkels in je voorbereiding. Je wilt je voorbereiding steeds verbeteren.”

Roglic ontkent dat de valpartij in de Dauphiné van 2020, waardoor hij rond zijn heupen en onderrug nog bont en blauw in de Tour van start ging, een belangrijke reden voor deze strategie is. “Nee, ons doel hiermee is niet om valpartijen in voorbereidingswedstrijden uit te sluiten. Mijn doel is om in optimale vorm in de Tour van start te gaan. Alle keuzes worden gemaakt met dit streven in het achterhoofd. Daarbij zijn ook de Olympische Spelen van invloed geweest om het op deze manier aan te pakken. Die vinden immers al een week na de Tour plaats. Ik begrijp dat heel wat mensen in de wielerwereld verbaasd opkijken over deze aanpak. Wij geloven er echter in.”

