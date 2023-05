Primoz Roglic na spectaculaire dubbelslag in Giro: “Het publiek gaf me extra watts”

Primoz Roglic won na een thriller van een tijdrit de twintigste etappe en pakte daarnaast het roze. De Sloveen leek al op weg naar een dubbelslag, maar het werd nog even heel spannend te worden nadat de ketting van Roglic er op de klim af viel. Uiteindelijk wist hij zich te herstellen en zowel de rit als het roze te pakken. “Het is een moment om te herinneren”, zei hij achteraf.

De twintigste etappe was voor de renner van Jumbo-Visma bijna een thuiswedstrijd, want de slotklim was niet ver van de Sloveense grens. “Het voelt geweldig. Het gaat niet alleen maar om de overwinning, maar ook om de mensen”, zei hij over het enthousiaste publiek. “De energie hier is geweldig. Het publiek gaf me extra watts. Echt een memorabel moment.”

Even leek het door het kettingincident voor Roglic een herhaling van het drama op La Planche des Belles Filles te worden, toen hij op de valreep de eindwinst in de Tour door zijn vingers zag glippen. De 33-jarige renner wist zich echter te herstellen. “Mijn ketting viel eraf. Dat soort dingen kunnen gebeuren, maar ik kon hem uiteindelijk terugleggen en verdergaan”, verklaarde hij kalm.

Morgen wordt de laatste etappe in Rome gereden. Normaal gesproken een formaliteit wat het klassement betreft, maar de nieuwe roze truidrager blijft op zijn hoede. “Er is nog een dag te gaan. Ik moet gefocust blijven, want het is een technische ronde. Het is nog niet helemaal over, maar het ziet er heel goed uit”, besloot hij behoedzaam.

Vrouw Roglic: “Het was een lastige winter”

Roglic kende geen ideale voorbereiding op de Giro. Na zijn valpartij in de Vuelta a España vorig jaar moest hij lang herstellen. Zijn vrouw Lora maakte zijn route naar de Giro van dichtbij mee. “Het was een lastige winter. Voor een atleet die elke dag beter wil worden is het lastig om de tijd te nemen en van nul te starten”, zei ze achteraf bij Eurosport.



Ook de Giro verliep tot het laatste moment niet vlekkeloos. Roglic viel meerdere malen en leek hier nog veel pijn door te ervaren. “Er zijn veel dingen gebeurd, maar hij is kalm gebleven”, zei ze. “Hij bleef positief denken. Ik ben blij dat hij het om heeft kunnen draaien”, besloot ze.