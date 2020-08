Primoz Roglic na nieuwe zege: “De ploeg reed geweldig” donderdag 13 augustus 2020 om 17:45

Primož Roglič wist vandaag op indrukwekkende wijze de ritzege te pakken in het Critérium du Dauphiné. Een goed getimede demarrage in de laatste honderden meters was genoeg om te zegevieren op de Col de Porte. “We laten opnieuw zien dat we ons op de juiste manier hebben voorbereid.”

Dit keer geen indrukwekkende Jumbo-Visma-trein op de slotklim, zoals we zagen in de Tour de l’Ain. Het waren de mannen van Team Ineos die het initiatief namen op de flanken van de Col de Porte. Renners als Dylan van Baarle, Jonathan Castroviejo, Michał Kwiatkowski en zelfs Geraint Thomas reden op kop voor Egan Bernal.

De Colombiaan bleek in de ultieme finale echter niet in staat om zijn grote concurrent Roglič te volgen. De Sloveen van Jumbo-Visma wist een indrukwekkende versnelling uit zijn benen te persen en kwam met voorsprong over de streep. “Dit is echt een geweldig resultaat”, zo vertelt de ritwinnaar, die na twee etappes ook de nieuwe leider is.

Concurrent Bernal

“De ploeg heeft echt geweldig gereden en ik ben blij met een nieuwe zege. We wisten allemaal dat de slotklim erg zwaar was en we controleerden de wedstrijd vanaf het begin. De jongens waren echt heel erg sterk.” Roglič wist vandaag een gevoelige tik uit te delen aan Bernal, maar de regerend winnaar van de Vuelta a España blijft op zijn hoede.

“Egan is de huidige Tourwinnaar en nog altijd een van de sterkste renners. De concurrenten hebben ook een goede voorbereiding achter de rug. Het is een vreemd seizoen en ik ben dan ook blij met elke wedstrijd.”