Primoz Roglic na machtsexplosie Jumbo-Visma: “Laporte verdient deze zege”

Primož Roglič haalde na de ritwinst van zijn ploeggenoot Christophe Laporte in Parijs-Nice zijn beste Nederlands naar boven. “Heel mooi”, lacht de Sloveen na afloop bij de NOS. Zelf werd Roglič tweede, na een bijzondere aanval met ook nog Wout van Aert in de finale van de openingsrit.

“Dit is echt te gek”, aldus de klassementskopman van Jumbo-Visma. “Je kan dit bijna niet voorspellen, maar we kwamen in deze situatie en hebben het kunnen volhouden tot aan de finish. Ik wist op die klim niet eens of er nog iemand had aangevallen of dat wij zo hard reden, maar we bleven doortrappen.”

Uiteindelijk besloten Roglič en Van Aert dat de zege mocht gaan naar Christophe Laporte. “Dit is heel leuk en die keuze was totaal niet moeilijk”, geeft de Sloveen toe. “Dit was de enige juiste keuze. Christophe verdient deze zege.”

Door de clean sweep van Jumbo-Visma en de bonificatieseconden die bij zijn tweede plaats horen, heeft Roglič een belangrijke slag geslagen in het algemeen klassement. Het grootste deel van het peloton, waarin op Maximilian Schachmann na alle concurrenten finishten, heeft 28 seconden achterstand op Roglič.