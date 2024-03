woensdag 6 maart 2024 om 12:45

Primoz Roglic moet tijd terugpakken op concurrenten: “Altijd klaar om aan te vallen”

Voorafgaand aan de derde etappe in Parijs-Nice blikte Primoz Roglic terug op de teamtijdrit van gisteren en keek hij vooruit naar de moeilijke etappe van vandaag. De Sloveen moet veel tijd goed maken op zijn concurrenten voor de eindzege. “Je bent altijd klaar om aan te vallen, als je de benen hebt!”, lacht hij.

“Terugkijkend hebben we niet onze beste tijdrit gereden. We hebben één minuut verloren, maar dat is beter dan twee minuten”, lacht de Sloveen voor de camera. Volgens Roglic zijn er nog genoeg leerpunten en dingen om te analyseren. Maar dat is voor na deze week. BORA-hansgrohe behaalde een elfde plek in de tijdrit van gisteren. Daarmee verloor de nieuwe kopman al meer dan een halve minuut op voornaamste concurrent Remco Evenepoel.

Op de vraag of de drievoudig Vuelta-winnaar vandaag gaat aanvallen om tijd goed te maken, geeft hij aan altijd te willen aanvallen zolang de benen het toe laten. “Het is een uitdagend en zwaar parcours. Als ik mij goed voel, weet ik zeker dat we ons best gaan doen.” Roglic wilde niet bekennen of zijn benen tot zo ver goed voelen. “De resultaten laten nog niet zien dat ik goede benen heb, maar we gaan het zien”, lacht hij naar de interviewer.