Primoz Roglic moest diep gaan: “Alsof ze bij elke trap een mes in mijn rug steken”

Video

Primož Roglič kwam in de zevende etappe van de Tour de France als derde over de finish, maar de Sloveen van Jumbo-Visma heeft diep moeten gaan. Hij kampt sinds zijn val in de kasseienrit naar Arenberg met een pijnlijke rug.

“Het was een mooie strijd. Ik ben heel blij dat ik er weer een heb uitgereden”, vertelde Roglič na afloop in gesprek met de NOS. “Je moet je voorstellen, het voelt alsof ze bij iedere trap een mes in mijn rug steken. Het hoofddoel is om voor etappes te gaan en verder moet ik proberen goed te herstellen.”

De Sloveen was wel opgelucht met zijn optreden in de rit naar La Planche des Belles Filles. “Ik ben heel blij. Als je geblesseerd bent, weet je niet wat je de komende dagen kunt verwachten. Voorlopig bekijken we het dag voor dag en probeer ik erdoorheen te komen, en te herstellen voor de komende dagen.”

Tot slot ging hij nog in op het duel op de steile slotklim met landgenoot Tadej Pogačar en zijn ploegmaat bij Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard. “Het was steil hè? Ik vond het heel zwaar om naar de top te komen in de laatste 200 meter.”