Primoz Roglic meteen in rode leiderstrui : “Dit is opnieuw een mooi begin”

Primoz Roglic heeft op dag één van de Vuelta a Espana 2021 meteen zijn visitekaartje afgegeven. In de 7,1 kilometer korte openingstijdrit in Burgos was hij overtuigend de snelste. “Crazy, he”, glunderde hij na afloop.

“Ik ben super tevreden met het resultaat van vandaag. Het waren maar zeven kilometers, maar wel zeven super zware kilometers. Van start tot finish was het volle bak”, aldus de Sloveen van Jumbo-Visma, die zijn goede vorm van de olympische tijdrit voorlopig nog niet is verloren.

Op zijn nieuwe gouden Cervelo-tijdritfiets was hij op het plein voor de kathedraal in Burgos, waar de finishlijn lag, vijf seconden sneller dan Spanjaard Alex Aranburu (Astana) en landgenoot Jan Tratnik (Bahrain Victorious).

“Ik weet niet waar ik het verschil heb gemaakt. Ik kreeg geen tussentijden door. Ik begon iets langzamer om daarna het tempo op te voeren. Op het vlakke was het pushen.”

Vorig jaar pakte Roglic ook meteen de rode leiderstrio op de eerste dag van de Ronde van Spanje. Toen versloeg hij Richard Carapaz en Daniel Martin in een aankomst bergop naar Arrate. Dit jaar herhaalt hij dat kunstje, maar nu in een korte tijdrit. “Dit is opnieuw een mooi begin. Ik hoop hier de komende van te kunnen genieten met het team.”

Roglic is overigens niet de enige Jumbo-Visma-renner die het podium mocht betreden. Ploegmaat Sepp Kuss noteerde de snelste tussentijd op de top van het enige gecategoriseerde klimmetje. Hij is daardoor de eerste leider in het bergklassement.