Primoz Roglic lijkt fit genoeg voor olympische wegrit en tijdrit

Primož Roglič lijkt zich op te kunnen maken voor twee wedstrijden op de Olympische Spelen. Volgens ploegleider Merijn Zeeman van Jumbo-Visma is de Sloveense kopman, die geblesseerd uit de Tour de France stapte, fit genoeg om de wegrit en de tijdrit te rijden in Tokio.

“Het is nog even afwachten hoe hij de trainingen van deze week verteert, maar als het blijft zoals het nu is, zal Primož op de Spelen zowel de weg- als de tijdrit afwerken”, vertelt Zeeman tegen Het Nieuwsblad. In de wegwedstrijd zal Roglič een team vormen met Tadej Pogacar, Jan Polanc en Jan Tratnik.

Na de Olympische Spelen keert Roglič terug om deel te nemen aan de Vuelta a España. “Primož heeft dit jaar door omstandig­heden nog maar weinig kunnen koersen en de wedstrijden in Canada, die hij aanvankelijk zou rijden, zijn afgelast. De andere wedstrijden in het najaar liggen hem niet”, aldus Zeeman.