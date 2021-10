Primoz Roglic kent ploeggenoten voor Ronde van Lombardije

Primož Roglič staat komende zaterdag als topfavoriet aan de start van de Ronde van Lombardije, na imponerende zeges in de Giro dell’Emilia en Milaan-Turijn. Zijn ploeg Jumbo-Visma heeft vandaag de definitieve selectie naar buiten gebracht voor de herfstklassieker.

Roglič heeft naar eigen zeggen genoten van de afgelopen wedstrijden in Italië. “Ik heb het naar mijn zin in Italië. Het is voor ons allemaal een lang seizoen geweest, maar het blijft – ook voor het team – mooi om aan de start te staan. Het zijn zware koersen, dus ik probeer zoveel mogelijk rust te pakken na een wedstrijd. De Ronde van Lombardije is één van de grootste koersen van het jaar, dus die is belangrijk voor me. Ik ga proberen dit monument op mijn naam te schrijven.”

De 31-jarige Sloveen is op zijn hoede, ook na zeges in de Giro dell’Emilia en Milaan-Turijn. “Iedereen begint komende zaterdag weer op nul. We hebben gezien dat er al ver voor de finish wordt aangevallen. Ik verwacht dat dat komende zaterdag niet anders gaat zijn. Je moet op tijd meezitten en wat geluk hebben om goede resultaten te behalen. We staan met een sterk team aan het vertrek, dus ik kijk met vertrouwen uit naar Lombardije.”

Roglič kan zaterdag rekenen op steun van George Bennett, vorig jaar nog tweede in Lombardije, Koen Bouwman, Chris Harper, Steven Kruijswijk, Sam Oomen en Jonas Vingegaard.

Selectie Jumbo-Visma voor Ronde van Lombardije (zaterdag 9 oktober)

George Bennett

Koen Bouwman

Chris Harper

Steven Kruijswijk

Primož Roglič

Sam Oomen

Jonas Vingegaard