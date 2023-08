Primoz Roglic kende makkelijke dag in Burgos: “Goed om weer terug te zijn”

Primoz Roglic eindigde dinsdag als 73ste in de eerste rit van de Vuelta a Burgos. De Sloveen van Jumbo-Visma kwam zonder al te veel problemen binnen in het peloton.

“Het is goed om weer terug te zijn in het peloton”, zo laat de Sloveen kort weten na afloop op de website van zijn ploeg. “Ik heb de afgelopen periode hard getraind en het is tijd nu om weer in een koersritme te komen.”

Woensdag zal de Sloveen zijn benen voor het eerst echt serieus moeten testen, als er een ploegentijdrit van 13 kilometer op het programma staat.

Ploeggenoot Edoardo Affini staat bij een goede tijdrit in pole-position om dan de rode trui van Juan Sebastian Molano over te nemen. De Italiaan eindigde dinsdag als derde in de etappe. “Ik verloor iets te veel posities na de rotonde, maar uiteindelijk denk ik dat ik een mooi resultaat heb behaald”, zei hij nog.

