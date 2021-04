Primoz Roglic: “Ik wil Wout van Aert helpen de Amstel Gold Race te winnen”

Primož Roglič vindt in de Ardennenklassiekers een nieuwe uitdaging voor zichzelf. Zondag trapt hij af in de Amstel Gold Race. “Ik had ook kunnen kiezen voor de Ronde van Romandië, maar die won ik al twee keer. In de Amstel Gold Race wil ik Wout helpen de wedstrijd winnen. Het parcours ligt hem beter dan ik. In de Waalse Pijl wil ik het dan zelf proberen”, zo laat hij weten aan Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad op een online persconferentie.

De Sloveen dicht zijn Belgische ploegmaat meer kansen toe, omdat de heuvels in Limburg naar eigen zeggen niet zwaar genoeg voor hem zijn. “Het is een snel parcours. Ik had het liever zwaarder gehad. De heuvels mochten van mij hier wel wat langer en steiler zijn. De Cauberg is een mooie beklimming, maar in niks te vergelijken met die in de Ronde van het Baskenland.”

“Ik ben dan ook bereid mijn kansen op te offeren voor Wout, die een snelle sprint heeft als extra wapen. Hij komt zaterdag pas naar Maastricht (in tegenstelling tot Roglič, die hier al vanaf donderdag is, red.), dus over tactiek hebben we nog niet gesproken. Ideaal zou zijn dat hij tot diep in de finale in de wachtkamer kan zitten en zo krachten kan sparen. Het is aan Jonas Vingegaard en mij om ervoor te ­zorgen dat Wout niet op alles moet springen wat er beweegt voor dat de finale begint.”

Waalse Pijl

Roglič ziet in de Waalse Pijl dan wel weer zwaardere heuvels. En dus dicht hij zich daar meer kansen toe. “De Muur van Hoei heb ik nog nooit op gefietst. Wel één keer op de Tacx. In hoeverre dat een maatstaf is, vond ik het een zeer steile klim, maar gelukkig niet zo lang. Een helling zoals in het Baskenland.”

Tom Dumoulin

In de persconferentie werd ook gevraagd naar de status van Tom Dumoulin, die zondag ongetwijfeld naar de wedstrijd in zijn achtertuin zal kijken. Roglič: “Ik heb de afgelopen weken veel contact gehad met Tom via Whatsapp. Hij vertelde me dat hij het nog altijd niet weet. Ik schreef dan terug dat hij zichzelf geen druk moet opleggen. Als ik de komende dagen nog eens tijd heb, ga ik misschien langs om dag te zeggen.”