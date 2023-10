woensdag 18 oktober 2023 om 15:13

Primoz Roglic: “Ik wil naar de Tour met de best mogelijke ondersteuning”

Primoz Roglic weet waar zijn grote doel ligt in 2024. De Sloveen wil met zijn nieuwe ploeg BORA-hansgrohe naar de Tour de France, maar verwacht niet dat hij die zomaar zal winnen.

“Ik hou van nieuwe uitdagingen en nieuwe dingen uitproberen”, zegt Roglic over zijn transfer in gesprek met Cyclingnews. “En nee, die nieuwe dingen zijn niet altijd beter, maar dat weet je pas als je het hebt uitgeprobeerd. Ik verlaat het beste team van het jaar, dus ik moet niet verwachten dat ik nu naar een betere ploeg ga. We zullen wel zien wat de toekomst brengt.”

BORA-hansgrohe is op papier niet zo sterk als Jumbo-Visma, maar Roglic zal er het kopmanschap niet zo snel moeten delen. “Ik merkte van hun kant veel enthousiasme voor mijn ideeën. We hadden veel goede dingen waar we hetzelfde over dachten. Natuurlijk hoop ik op vrijheid in de grootste races. Ik wil graag winnen, en naar de Tour met de best mogelijke ondersteuning.”

Daarmee bedoelt Roglic echter niet dat hij zijn voormalige ploegmaat Jonas Vingegaard dan zomaar van de troon zal stoten. “Alles vraagt tijd. Toen ik bij Jumbo-Visma kwam in 2016, hebben we heel wat tijd nodig gehad om tot ons beste niveau te komen. Ik zal mijn best doen om alles te geven om de doelen te bereiken, zodat, wat er ook gebeurt, ik achteraf geen spijt heb.”