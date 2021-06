Primoz Roglic: “Ik heb alles gegeven”

Twee dagen na zijn harde val in de derde Touretappe moest Primož Roglič de pijn verbijten in de individuele tijdrit naar Laval. Ondanks zijn verwondingen reed de kopman van Jumbo-Visma de zevende tijd, op 44 seconden van etappewinnaar Tadej Pogačar.

“Ik heb alles gegeven”, zei Roglič net nadat hij van de fiets was gestapt. Op dat moment moest nog een hele rits renners over de streep komen, onder wie zijn ploeggenoot Wout van Aert die als drie-na-laatste een tijd mocht neerzetten. De Sloveense renner kon desondanks alweer lachen. “Hopelijk is het genoeg en rijdt Wout mij niet buiten de tijdslimiet.”

Dat hij zich shit voelt na zijn valpartij van maandag, vertelde hij. “Ik lig helemaal open. Het gaat gelukkig steeds wat beter. Ik ben er gisteren doorheen gekomen en vandaag weer. Iedere dag geven we alles en dan zullen we wel zien hoe het gaat. Of het vandaag pijn deed? Tijdrijden doet altijd pijn, maar vandaag kwam ik toch wel wat kracht tekort.”

Toch houdt Roglič een goed gevoel over aan de tijdrit. “Ik ben heel trots dat ik alles uit mezelf heb gehaald. Dat is ook het enige dat ik kon doen. Ik blijf zeker vechten.”