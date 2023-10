zaterdag 14 oktober 2023 om 12:43

Primoz Roglic: “Het winnen van de Giro was een van de meest emotionele dagen uit mijn carrière”

Primoz Roglic was vrijdagavond te gast bij de presentatie van het parcours van de Giro 2024. De Sloveen gaf zijn mening over het parcours, maar blikte natuurlijk ook terug op zijn eindoverwinning in 2023. “Het was ongelooflijk.”

Roglic kreeg een video te zien met de hoogtepunten van de Giro. “Dat bracht veel mooie herinneringen terug. Het is leuk om mooie dingen te herinneren. Het winnen van de Giro was een van de meest emotionele dagen uit mijn carrière. Het was ongelooflijk. Het is leuk om het allemaal opnieuw te beleven en er deel van uit te maken.”

“Het zal volgend jaar een beetje een ander Giro-parcours zijn. Er zijn lastige aankomsten en veel tijdritten. Hoe lang de etappes zijn maakt niet uit, de Giro is altijd een zware grote ronde. Hoe meer je naar het einde gaat, hoe doorslaggevender de etappes zullen zijn”, vertelde Roglic aan CyclingNews. “De etappe met de Monte Grappa (rit 20, red.) zal de laatste mogelijkheid zijn om nog iets te proberen.”