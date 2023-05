Primoz Roglic haalt heelhuids de finish: “Goed resultaat was niet de topprioriteit”

De derde etappe van de Giro d’Italia eindigde in een sprint van een uitgedund peloton. Primoz Roglic mengde zich ook in de spurt en kwam als zevende over de streep. “Het was belangrijk om heelhuids aan de streep te komen”, zegt hij op de site van Jumbo-Visma.

“We hebben wel geprobeerd om een goed resultaat te rijden, maar dat was niet de topprioriteit”, vervolgt Roglic. “Als de mogelijkheden er waren geweest, wilden we daarop inspelen. Maar door alle hectiek is het vooral goed dat we uit de problemen zijn gebleven.”

Opluchting

Ploegleider Marc Reef is na de derde etappe vooral opgelucht. “Het was de laatste vijftig kilometer behoorlijk technisch en door de regen waren de wegen ook spekglad”, zegt de Nederlander. “We finishen op een goede manier, want Primoz is heelhuids aan de meet gekomen.”

“We hadden wel verwacht dat de sterke sprinters hier voor de winst gingen rijden. Maar het was door het weer wel wat hectischer dan van tevoren gedacht. Michel Hessmann en Koen Bouwman hebben Primoz goed bijgestaan en geprobeerd hem naar een goede klassering te leiden.”

Eerste bergrit

Reef verwacht dat er dinsdag, in de eerste bergrit van de Giro d’Italia, wel wat ‘actie’ gaat komen. “Er zijn veel hoogtemeters en de finish ligt na een lastige klim. Ik verwacht dat daar door de klassementsrenners wel wat getest zal worden. Dan weten we nog beter hoe de verhoudingen momenteel zijn.”

