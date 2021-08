Primoz Roglic: “Gelukkig hebben we deze etappe zonder problemen doorstaan”

Primož Roglič was opgelucht dat hij de tweede etappe van de Vuelta a España zonder tegenslag had doorstaan. Vooraf was de Sloveense kopman van Jumbo-Visma zich bewust van de gevaren en wist hij dat hij met zijn ploeg de hele dag alert moest zijn.

Toch ging het nog bijna mis voor Roglič. De olympische kampioen in het tijdrijden kon namelijk maar ternauwernood de grote val op vier kilometer van de finish ontwijken. “Je moet erdoorheen, overleven en wat geluk hebben. Gelukkig hebben we deze etappe zonder problemen doorstaan”, vertelde hij nadat hij in Burgos in het peloton over de streep was gekomen.

Wel liep Alex Aranburu twee seconden in op zijn rode leiderstrui. De Spaanse renner mengde zich onderweg in de tussensprint en raapte daar enkele bonificatieseconden op. Het verschil tussen Roglič en Aranburu bedraagt daardoor nu vier tellen. “Dat maakt mij niets uit. Het veranderde voor mij niet zoveel. Voor ons was het goed zo.”

Na een individuele tijdrit en een sprintetappe ligt de aankomst morgen op een klim, op de Picón Blanco. Volgens Roglič bestaat de kans dat de lange aanloop van 195 kilometer naar de slotklim net als vandaag nerveus zal verlopen. “Ik ken de slotklim niet. Het zal snel blijken of de klim mij gaat bevallen.”