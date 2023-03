Roglic slaat aanval Evenepoel af en wint opnieuw in Catalonië

De vijfde etappe in de Ronde van Catalonië is gewonnen door Primoz Roglic. Bovenop Lo Port sloeg de Sloveen meerdere aanvallen af van Remco Evenepoel, die tweede werd.

De vijfde etappe in de Ronde van Catalonië bood kansen om het algemeen klassement helemaal op zijn kop te zetten. De finish op Lo Port (8,4 kilometer aan 9 procent) zou de verhoudingen tussen Primoz Roglic en Remco Evenepoel nog maar eens bloot leggen, met nog maar twee ritten te gaan.

De eerste 160 kilometer naar de voet van Lo Port waren relatief vlak, met enkel de beklimmingen van de Alt de Bot (7,6 kilometer aan 3,4 procent) en de Coll de Som (4 kilometer aan 4,1 procent) onderweg. Op die eerste beklimming reed er een kopgroep weg met Guillaume Martin, Tsgabu Grmay en Ethan Hayter weg. De drie renners verzamelden een voorsprong van bijna vier minuten op het peloton en leken de vlucht van de dag te vormen, tot Soudal-Quick Step het tempo in het peloton opvoerde en het gat met de kopgroep ineens flink kleiner werd.

Een aantal Spaanse ProTeam-renners rook hun kans om vervolgens de oversteek te maken naar de kopgroep. Dit waren Julen Amezqueta, José Felix Parra, Pablo Castrillo, Hector Carretero en Ibai Azurmendi, die vervolgens Martin en Hayter vooraan aflosten. Het gat met het peloton groeide weer even, maar met slechts een aantal minuten voorsprong aan de voet van Lo Port zou het niet genoeg zijn om kans te maken op ritwinst.

Roglic zet Evenepoel in extremis een hak

Op Lo Port viel de kopgroep helemaal uit elkaar en op 6 kilometer van de streep kwam de vlucht ten einde. Soudal-Quick Step nam vervolgens het initiatief over van BORA-hansgrohe, dat even daarvoor met Ide Schelling op kop reed. Het was duidelijk dat de ploeg van Patrick Lefevere plannen had om met Evenepoel vrijdag een dubbelslag te slaan.

De aanval van Evenepoel zou volgen op 4,5 kilometer van de meet. De Belg kreeg Roglic en Marc Soler met zich mee, die zich in de kilometers die volgden kranig verweerden tegen Evenepoel. Op een kilometer van de meet versnelde Evenepoel nog maar eens en deze keer leek Roglic te kraken. Toch vocht de Sloveen zich terug en passeerde hij Evenepoel nog in de slotmeters.