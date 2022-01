Primoz Roglic en Egan Bernal op startlijst Parijs-Nice

Nadat gisteren de route van Parijs-Nice 2022 gepresenteerd werd, maakte de organisatie ook gelijk de deelname van twee toppers bekend. Primož Roglič en Egan Bernal zullen in maart aan het vertrek staan van de achtdaagse ronde, vertelde koersdirecteur François Lemarchand aan L’Équipe.

In de vorige editie van de Koers naar de Zon won Roglič drie etappes en leek de Sloveen van Jumbo-Visma lange tijd af te stevenen op de eindoverwinning. Vanwege een val in de slotrit verloor hij echter veel tijd, waardoor hij de ronde uiteindelijk slechts als vijftiende afsloot. Bernal reed de Franse meerdaagse voor het laatst in 2019, toen hij het algemeen klassement naar zijn hand zette. De Colombiaan was destijds te sterk voor zijn landgenoot Nairo Quintana en Michal Kwiatkowski.

Ondertussen liet de organisatie van Parijs-Nice ook weten welke vier ProTeams er (naast de achttien WorldTour-ploegen) deelnemen aan de wedstrijd. Dit zijn allereerst Alpecin-Fenix en Arkéa Samsic. Deze twee ploegen eindigden in 2021 als eerste en tweede ProTeam op de UCI-ranking en bemachtigden zodoende een automatische wildcard voor alle WorldTour-wedstrijden. Daarnaast zullen ook de Franse ploegen B&B Hotels – KTM en TotalEnergies present zijn.