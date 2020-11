Primoz Roglic doet haasje-over met Pogacar en is eindwinnaar World Ranking

Na zijn eindzege in de Vuelta lag het uiteraard in de lijn der verwachtingen, maar het is nu ook geofficialiseerd: Primož Roglič is eindwinnaar van de UCI Worldranking. Jumbo-Visma springt over Deceuninck-Quick-step naar de eerste plaats in de teamranking terwijl Frankrijk over Slovenië wipt en de landenranking aanvoert.

Anna van der Breggen wint de dames UCI Worldranking, voor Elisa Longo Borghini. Annemiek van Vleuten valt net buiten de top vijf. In de One Day Ranking haalt Elisabeth Deignan het. Van der Breggen is vierde, de Belgische Lotte Kopecky vijfde. Nederland wint bij de dames de landenranking, terwijl Trek-Segafredo de lijst van de beste teams topt.

De belangrijkste rankings op een rijtje:

(de volledige standen vindt u hier)

World Ranking Elite Mannen

1. Primož Roglič – 4237

2. Tadej Pogačar – 3055

3. Wout van Aert – 2700

4. Mathieu van der Poel – 2040

5. Jakob Fuglsang – 1961

World Ranking Elite Dames

1. Anna van der Breggen – 2560,67

2. Elisa Longo Borghini – 2532,33

3. Annemiek van Vleuten – 2226

4. Lisa Brennauer – 1943

5. Elisabeth Deignan – 1896,33

One day race World Ranking Elite Mannen

1. Wout van Aert – 2265

2. Mathieu van der Poel – 1520

3. Julian Alaphilippe – 1502

4. Marc Hirschi – 1200

5. Florian Sénéchal – 1105

One day race World Ranking Elite Dames

1. Elisabeth Deignan – 1622,33

2. Elisa Longo Borghini – 1567,33

3. Lisa Brennauer – 1424,67

4. Anna van der Breggen – 1221,67

5. Lotte Kopecky – 1050

Teamranking Elite Mannen

1. Jumbo-Visma – 9919

2. Deceuninck-Quick-Step 9776,16

3. UAE Team Emirates – 8503

4. INEOS Grenadiers – 7628,33

5. Team Sunweb – 7582,71

Teamranking Elite Dames

1. Trek-Segafredo – 6931,98

2. Boels-Dolmans – 5385,35

3. Mitchelton-Scott – 4775

4. Team Sunweb – 3847,65

5. Equipe Paule Ka – 3222,68

Landenranking Elite Mannen

1. Frankrijk – 9542,83

2. Slovenië – 8824

3. België – 8530

4. Italië – 7375

5. Australië – 6468

6. Nederland – 6249

Landenranking Elite Dames

1. Nederland – 8314,5

2. Italië – 4588,33

3. Duitsland – 3806,66

4. Groot-Brittannië – 3037,5

5. Australië – 2906

6. België – 2139