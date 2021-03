Primoz Roglic denkt aan Tony Martin na crash: “Ik heb zelf geen last”

Heel even was er paniek bij Jumbo-Visma in de vijfde etappe van Parijs-Nice. Op goed 35 kilometer van de streep kwam klassementsleider Primož Roglič ten val, samen met zijn ploeggenoot Tony Martin. Roglič kon zijn weg weer vervolgen, maar voor Martin kwam er einde aan zijn Parijs-Nice.

De valpartij gebeurde op goed 35 kilometer van de streep in Bollène. Roglič zat al snel weer op de fiets en werd door zijn ploeggenoten weer naar voren gebracht. Ook Martin probeerde weer op zijn fiets te kruipen, maar had last van duizeligheid en moest opgeven. Roglič had het na afloop nog even over de valpartij.

“Waarschijnlijk crashte Tony vlak voor mijn neus vanwege het parcours. Ik kon niet veel doen en viel erover. Het is voor onze ploeg balen dat Tony moest opgeven, maar ik heb zelf geen last. Ik hoop vooral dat Tony ‘OK’ is en snel weer zal terugkeren in het peloton”, steekt geletruidrager Roglič zijn Duitse ploeggenoot een hart onder de riem.

Nog drie etappes

Roglič moet nog drie etappes overleven en dan zal hij worden gekroond tot eindwinnaar van Parijs-Nice. Het verschil met nummer twee Maximilian Schachmann is 31 seconden, maar de zwaarste etappes komen er nog aan. Eerder vandaag werd wel duidelijk dat het peloton niet zal finishen in Nice en dat de laatste twee etappes op de schop gaan.