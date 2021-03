Roglic snelt in extremis voorbij vroege vluchter Mäder voor derde ritzege in Parijs-Nice

Primož Roglič heeft zijn derde etappezege geboekt in Parijs-Nice. Na 119,2 kilometer kwam de renner van Jumbo-Visma als eerste boven op Valdeblore La Colmiane door in de laatste meters van de etappe vroege vluchter Gino Mäder te passeren. Dankzij zijn etappezege legt de Sloveen een nog stevigere basis voor eindwinst in de Koers naar de Zon.

Eigenlijk zou de zevende etappe van Parijs-Nice in badplaats Nice beginnen. Maar op verzoek van de burgemeester werd de start verplaatst naar Le Broc. De aankomst in skigebied La Colmiane bleef wel intact. Ook voor de slotklim werd aangevat moest er al flink worden geklommen. Direct uit het vertrek wachtte al de Côte de Gilette. Met de Col de Sigal en de Côte de Saint-Antonin volgden nog twee beklimmingen van tweede categorie.

Belgen melden zich in vlucht

Een vroege kopgroep had geen schrik van de vroege beklimmingen. De namen: Anthony Perez (Cofidis), Neilson Powless (EF Education-Nippo), Andrey Amador, Laurens De Plus (INEOS Grenadiers), Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech), Julien Bernard, Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Sam Bennett, Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick-Step), David De la Cruz (UAE Emirates), Dylan Teuns en Gino Mäder (Bahrain Victorious).

Mads Pedersen wilde ook onderdeel uitmaken van de vlucht van de dag, maar hij belandde in een ouderwetse chasse patate. Vooraan stond de groep niet stil, want de eerste twee koersuren werden afgewerkt aan een gemiddelde van 42,1 kilometer per uur. Het peloton reed ook door, daar de voorsprong van de kopgroep nooit boven de drie minuten uit kwam. In zijn jacht op de bergtrui kwam Perez op alle drie de beklimmingen onderweg als eerste boven. Daarmee was de missie van de 29-jarige Fransman geslaagd: hij verzekerde zich van de bolletjestrui.

Mäder op jacht

Na zijn jacht op de bollen liet Perez zich uitzakken. Nog voor de slotklim werd bereikt werd de Cofidis-renner gegrepen door het peloton. Vooraan hadden Lutsenko, Powless, Elissonde en Mäder er nog wel zin in. Zij scheidden zich in de eerste kilometers van hun vluchtmakkers af, al kreeg Lutsenko wel snel door dat het voor hem te snel ging. Vanuit het peloton was Simon Geschke (Cofidis) op zoek gegaan naar de kop van de koers. De jarige Duitser haalde diverse renners in, maar vooraan kwam hij nooit.

Met nog zeven kilometer te gaan schudde Mäder wederom aan de boom. Van deze demarrage werd Elissonde het kind van de rekening, een volgende versnelling twee kilometer later werd Powless fataal. Maar op de klim van eerste categorie werd het voor de Zwitserse stilist ook een hachelijke zaak om vooruit te blijven. Op het moment dat Mäder Powless van zich afschudde was de voorsprong al geslonken naar veertig seconden.

Roglič kent geen medelijden

Toen Steven Kruijswijk op een goede twee kilometer van de streep op de pedalen ging staan in dienst van Roglič ging het helemaal hard met de voorsprong van Mäder. Toen Special K afgaf, plaatste Roglič al een eerste versnelling. Onder de vod gaf Tiesj Benoot er een lap op, maar hij werd gecounterd door de geletruidrager. Hij leek met Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) in zijn wiel in een streep naar Mäder toe te rijden, maar hij besloot nog even te wachten, als een kat die speelde met zijn prooi.

Met iets minder dan 300 meter te rijden zette Roglič zijn laatste versnelling in. Schachmann zette alles op alles, maar hij kon niet mee in het geweld van de Sloveen. Mäder gaf alles wat hij in zich had, maar hij kon niet voorkomen dat Roglič hem op zo’n 25 meter voor de streep voorbij snelde.

Dankzij zijn derde ritzege in Parijs-Nice heeft Roglič bij het ingaan van de slotetappe 52 seconden voorpsrong op Schachmann. Alexander Vlasov volgt op 1m11s. Tiesj Benoot staat op een voorlopige vijfde plaats op 1m34 van de oppermachtige Sloveen van Jumbo-Visma.

De slotrit van Parijs-Nice is een 93 kilometer lange etappe die start in Le Plan-du-Var en finish in Levens. Vandaar rijden zij eerst de Côte de Duranus (3,9 km aan 3,7%) omhoog. Na 20,2 kilometer wordt voor de eerste keer de aankomststreep in Levens gepasseerd.