Primoz Roglic blijft leider: “Ik was super voorzichtig in de afdaling”

Primož Roglič heeft zijn leiderstrui in de Ronde van het Baskenland weten te behouden. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma zag ritwinnaar Alex Aranburu wel naderen tot op vijf seconden. In de finale naar Sestao trok Roglič ook nog even zelf ten aanval. “De oplopende finish was zwaar, maar op die laatste klim ging het ook hard. Dat was echt koers”, zegt hij.

Niet alleen Roglič demarreerde in de finale, ook topfavoriet Tadej Pogačar plaatste een versnelling op La Asturiana. “Ik had die aanvallen ook wel verwacht en het ging daar wel vol gas”, reageert Roglič, die daarna wegreed met Brandon McNulty, Maximilian Schachmann en Sergio Higuita.

“Als je de benen hebt, moet je aanvallen. Dat voelde goed op die klim”, blikt hij terug. “Helaas pakten ze ons terug, maar het was leuk om aan te vallen en te zien dat ik mee kon doen met de rest. Het was wel wat glad in de afdaling, maar ik was super voorzichtig dus gelukkig kwam ik daar zonder problemen doorheen.” Daarbij verwijst hij naar de slotrit in Parijs-Nice, waarin hij twee keer ten val kwam en de eindzege verspeelde.

Uiteindelijk kan Roglič leven met zijn zesde plek in het achtervolgende groepje achter de solerende Aranburu. “Ik had gisteren al een mooi resultaat behaald en ik ben hier met een jong team. We moeten elke dag kijken hoe het gaat, omdat ik ook uit een niet zo goed einde in Parijs-Nice kom”, vertelt de klassementsleider.