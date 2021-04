Solozege Alex Aranburu in tweede etappe Ronde van het Baskenland

Alex Aranburu heeft de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland gewonnen. Na bijna 155 kilometer was de Bask van Astana-Premier Tech als eerste aan de finish in Sestao. Aranburu kwam solo over de finish, nadat hij in de afdaling van de slotklim ontsnapt was uit een elitegroep. Hij tekende daarmee voor de eerste seizoenszege van Astana-Premier Tech.

Tusveld en Hermans in de kopgroep

Martijn Tusveld, Kevin Vermaerke (beiden Team DSM), Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert), Ben Gastauer (AG2R Citroën), Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi), Óscar Cabedo (Burgos-BH) en Jon Irisarri (Caja Rural-Seguros RGA) waren de vroege vluchters van de dag. Zij pakten in korte tijd vier minuten voorsprong. Jumbo-Visma en Movistar controleerden in het peloton en hielden dat verschil vast.

Naarmate La Asturiana (7,4 km aan 6,5%) van tweede categorie naderde, liep de voorsprong steeds verder terug. De zeven begonnen met een voorgift van een halve minuut aan de klim, met de voet op 20 kilometer van de meet. Even daarvoor was er een schrikmoment voor Wilco Kelderman, die ten val kwam maar met wat schaafwonden aan de hand verder kon. Ook Guillaume Martin kende pech; hij moest van fiets wisselen.

Gaudu en Pogačar openen de aanval

Op La Asturiana was het Cabedo van Burgos-BH die direct ten aanval trok in de kopgroep, maar dat was tegen beter weten in. In het peloton bepaalde Movistar het tempo, maar de eerste serieuze versnelling was van David Gaudu en Tadej Pogačar. Ook Richard Carapaz probeerde mee te schuiven, maar hij viel in een steile bocht. Daardoor sloegen Gaudu en Pogačar een gat op het steilste deel van de beklimming. De favorietengroep, inclusief klassementsleider Primož Roglič, hield ze echter in het vizier en sloot drie kilometer onder de top terug aan.

Aranburu kiest het goede moment

Ook een tweede uitvalspoging van Pogačar had geen resultaat, waarna Maximilian Schachmann wegreed. Reden voor Roglič, Brandon McNulty en Sergio Higuita om mee te springen op het bochtige deel van de klim. De vier sloegen een gat van tien seconden, maar gaven die voorsprong in de linke afdaling weg. Uit de grote elitegroep sprong vervolgens Alex Aranburu weg. De Bask van Astana-Premier Tech probeerde daarmee het overtal van zijn ploeg uit te spelen in de finale.

Aranburu reed meer dan een halve minuut weg en werd uitstekend geholpen door zijn ploeggenoten, die in de achtervolging voor het nodige stoorwerk zorgden. Omdat de heuvelsprinter in de openingstijdrit op 30 seconden was geëindigd van Roglič, lonkte ook de leiderstrui voor Aranburu. BORA-hansgrohe, EF Education-Nippo en BikeExchange probeerden nog wat van de voorsprong af te snoepen voor de laatste steile slotkilometer.

Een-tweetje Astana-Premier Tech, Roglič blijft leider

In de straten van Sestao hield Aranburu knap stand op het slotklimmetje. Het favorietengroepje volgde op 15 seconden en werd aangevoerd door Omar Fraile, die voor een een-tweetje zorgde voor Astana-Premier Tech. Tadej Pogačar kwam als derde over de streep.

Primož Roglič eindigde in datzelfde als zesde en wist daarmee zijn leiderstrui te behouden. Aranburu is de nieuwe nummer twee in het klassement, op vijf seconden achterstand. Daarna volgen McNulty, Pogacar en Yates nog binnen een halve minuut van Roglič.