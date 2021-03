Primoz Roglic bevestigt deelname aan Amstel Gold Race

Primoz Roglic maakt op zondag 18 april zijn debuut in de Amstel Gold Race. De kopman van Jumbo-Visma gaf in januari reeds aan dat hij dit jaar graag de drie heuvelklassiekers Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik wil rijden. Deelname aan deze drie wedstrijden heeft hij inmiddels bevestigd.

Voor de heuvelklassiekers start de nummer één van de UCI-ranking nog in de Ronde van het Baskenland. Een rittenkoers die de Sloveen reeds in 2018 op zijn naam heeft geschreven. Vorig jaar debuteerde Roglic in Luik-Bastenaken-Luik en wist het Ardennen-Monument meteen op zijn naam te schrijven. Daarom mag ook verwacht worden dat hij in de Amstel Gold Race op de zware omloop met Cauberg, Geulhemmerberg en Bemelerberg met ambities van start zal gaan.

Diverse ploegen hebben al aangegeven dat hun samenstelling voor de Amstel Gold Race mogelijk nog kan veranderen wanneer Parijs-Roubaix wordt geannuleerd. Dan zullen diverse renners die normaal na de Hel van het Noorden hun klassieke periode afsluiten, besluiten om de Limburgse wedstrijd alsnog aan het wedstrijdprogramma toe te voegen.