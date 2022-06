Primoz Roglic: “Belangrijkste doel van onze ploeg in deze Tour is bekend”

Twee jaar na de onthutsende ontknoping op La Planche des Belles Filles en één jaar na de dramatische opgave vanwege een valpartij is Primoz Roglic terug in de Tour de France. De gezonde wedstrijdspanning is er twee dagen voor de start in hartje Kopenhagen.

Tijdens de videoconferentie vanuit het hotel had Roglic zichtbaar niet veel zin om uitgebreid met de media te praten. Zijn antwoorden waren kort en vaak ontwijkend. Al liet hij één keer toch het achterste van zijn tong zien.

Toen Roglic werd gevraagd hoe de ambities voor de groene trui van Wout van Aert gepaard gaan met het winnen van de Tour de France, toonde hij vooral zijn eigen belangen.

Roglic: “Wout is iemand die 100% toegewijd is aan het hele team. We helpen elkaar. We weten waarom we hier zijn en we weten wat in deze ronde het belangrijkste doel van onze ploeg is. Wout heeft een vrije rol en het is voor hem ook een grote uitdaging om voor het groen te gaan.”

Over een plan om Tadej Pogacar te verslaan, liet Roglic blijken dat Jumbo-Visma niet op het één-op-één gevecht moet aansturen maar als een collectief Pogacar in de moeilijkheden moet brengen. “We doen allemaal ons best. We hebben veel individuele kwaliteiten. Samen zullen we het zo goed mogelijk moeten doen. Ja, we hebben het geloof dat we hem als team kunnen verslaan.”

De samenwerking met zijn mede-kopman Jonas Vingegaard, die vorig jaar verrassend als tweede de Tour afsloot, ziet Roglic zitten. “We maken elkaar zeker sterker. Jonas is een heel goede renner. Maar dat geldt ook voor de andere renners in deze Tour-ploeg die individueel heel sterk zijn. Met Jonas heb ik naast de fiets ook nog een goede band. We zijn heel goede vrienden.”

Dat Jumbo-Visma liefst vier klassieke renners in de ploeg heeft (Wout van Aert, Tiesj Benoot, Christophe Laporte en Nathan van Hooydonck) biedt de ploeg mogelijkheden in de eerste week. Maar of Jumbo-Visma deze openingsweek aangrijpt voor een offensief of dat deze vier renners vooral de klassementsrenners Roglic en Vingegaard uit de problemen moeten houden, liet Roglic in het midden.

Stress

“Er is zeker stress om de eerste week te overleven. Iedereen kijkt vooral uit naar rit vijf over de kasseien. Voor mij is dit slechts één van de eenentwintig ritten. In iedere rit moet je opletten en 21 dagen lang moet je de beste versie van je zelf zijn. Het is juist belangrijk dat je je niet te veel focust op die kasseienrit.”

Tenslotte werd er gewezen op het gevaar van corona-besmettingen. Jumbo-Visma zag sportief manager Merijn Zeeman al positief testen, waardoor de Amsterdammer de start van de Tour aan zich voorbij moet laten gaan.

“Angst voor corona heb ik niet, maar alles is mogelijk. We proberen alle regels en voorschriften tegen corona nauwgezet te volgen. Meer kunnen we niet doen. Verder hebben we het toch niet in de hand. Ik voel me gezond en ik voel me goed. Ik probeer me daar dus ook niet te veel zorgen over te maken.”