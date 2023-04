Primoz Roglic 2.0 klaar voor Giro: “Meest complete renner zal winnen”

Wielerliefhebbers kijken reikhalzend uit naar het duel tussen Remco Evenepoel en Primož Roglič in de aankomende Giro d’Italia (6-28 mei). Van Evenepoel weten we na zijn indrukwekkende zege in Luik-Bastenaken-Luik dat hij in topvorm is, maar Roglič is naar eigen zeggen ook klaar voor de sportieve strijd.

In een exclusief interview met RTV SLO blikt de kopman van Jumbo-Visma vooruit op de eerste grote ronde van het seizoen. De indrukwekkende prestatie van Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik is ook Roglič niet ontgaan. “De resultaten spreken voor zich. Remco hoefde aan mij niet meer te bewijzen hoe goed en sterk hij is.” De Sloveen was er zelf niet bij in Luik, maar dit had een reden. “De derde week van de Giro is enorm lastig, waardoor ik geen risico kon nemen.”

“Voor Remco was Luik een thuiswedstrijd. Hij verloor niet veel tijd met het reizen, terwijl ik wel op en neer zou moeten.” De 33-jarige Roglič besloot na zijn overwinning in de Ronde van Catalonië een lange hoogtestage in te lassen, om zich op hoogte zo goed mogelijk voor te bereiden op de Giro. “Ik heb zeven weken hoogtestage achter me liggen, dat moet voldoende zijn. Het is een zaak van trainen, rusten en dan weer trainen. Nu is het enkel nog afwachten tot de start van de Giro.”

Ontspannen

Van stress is dit jaar nauwelijks sprake. “Met de jaren ben ik ouder en meer ontspannen geworden. De beste en meest complete renner, zal de Giro winnen. Iedereen noemt mij en Remco, maar er zijn nog veel andere kwaliteitsrenners. Een derde favoriet noem ik niet. De focus ligt op mij”, klinkt het zelfverzekerd. “Op de eerste dag zullen we al de eerste antwoorden krijgen. Het wordt direct een jacht op seconden.”