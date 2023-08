dinsdag 29 augustus 2023 om 19:53

Primeur voor Eduardo Sepúlveda: eerste Argentijn ooit in een leiderstrui in grote ronde

Eduardo Sepúlveda schreef vanmiddag een klein beetje geschiedenis. De Argentijn mocht na afloop van de vierde Vuelta-etappe de blauwe bollentrui op het podium ophalen, iets wat geen enkele Argentijn hem ooit voordeed.

Meer nog, Sepúlveda is de eerste renner van het Zuid-Amerikaanse land ooit die een leiderstrui mag aantrekken in een grote ronde. Landgenoten Maximiliano Richeze en Juan José Haedo wonnen eerder wel etappes in respectievelijk de Giro van 2007 en de Vuelta van 2011.

Sepúlveda dankt zijn bergtrui aan twee knappe aanvalspogingen. De Lotto Dstny-renner pakte gisteren de tien bergpunten bovenop de Col d’Ordino, waardoor hij in gelijke punten met Remco Evenepoel kwam te staan. Door vandaag zes extra punten te pakken, werd hij alsnog leider.