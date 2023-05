Primeur: Simac Ladies Tour brengt dit jaar een bezoek aan wielerstad Leuven

De Belgische wielerstad Leuven ontvangt dit jaar een etappe in de Simac Ladies Tour, de enige Women’s WorldTour-etappekoers van de Benelux. Op donderdag 7 september zal er een individuele tijdrit plaatsvinden in de wieler- en studentenstad.

‘De samenwerking past in de ambitie van de Simac Ladies Tour om zich na 25 jaar nog nadrukkelijker op de Europese kaart te zetten, terwijl Leuven zijn status van wielerstad opnieuw weet te bevestigen”, klinkt het in een perscommuniqué. De tijdrit van 7,2 kilometer voert op donderdag 7 september dwars door Leuven. De start is gesitueerd op de Leuvense Grote Markt met het historische stadhuis op de achtergrond, de finish ligt op de Bondgenotenlaan.

De Simac Ladies Tour is dit jaar toe aan de 25e editie en zag de afgelopen decennia vele wielerkampioenes passeren. De eerste uitgave werd gewonnen door Elsbeth Vink, terwijl de meest recente editie op naam kwam van Europees kampioene Lorena Wiebes. Ook de namen van Leontien Zijlaard-Van Moorsel, Kristin Armstrong, Marianne Vos, Ellen van Dijk, Evelyn Stevens, Chantal van den Broek-Blaak, Lisa Brennauer en Annemiek van Vleuten prijken op de erelijst.

Voor het eerst buiten Nederland

Thijs Rondhuis is namens organisator Courage Events blij en trots dat juist in de 25e jubileumeditie van de Simac Ladies Tour voor het eerst een etappe buiten Nederland georganiseerd wordt. “We hadden ons geen mooiere plek kunnen wensen dan juist hier, in de WK-gaststad van 2021. De prachtige stad Leuven is een gedroomd decor voor de ongetwijfeld spannende strijd om de leiderstrui in de Simac Ladies Tour. Op de beelden zal de kijker thuis de fraaie studentenstad Leuven opnieuw kunnen aanschouwen.”

Leuvens schepen van Sport, Johan Geleyns, is bijzonder opgetogen dat Leuven als gaststad mag fungeren voor de tijdrit van de Simac Ladies Tour. “Het is mooi om te zien hoe het vrouwenwielrennen snel groeit, met steeds meer vrouwenedities van mannenkoersen, meer uitzendtijd op televisie en betere regelingen rond prijzengeld.”

“Met een opwindende tijdrit in de binnenstad, hopen we de Simac Ladies Tour en het vrouwenwielrennen nog meer weerklank te geven. Leuven is een wielergekke stad, met ruime ervaring in het organiseren en ontvangen van wedstrijden. Dat hebben we met het WK in 2021 voor de hele wereld in de verf gezet.” Op het volledige parcours van de komende Simac Ladies Tour is het nog even wachten.