Prijzengeld Ronde van Vlaanderen voor vrouwen gelijkgetrokken aan mannenkoers

Flanders Classics, organisator van de Vlaamse voorjaarsklassiekers, trekt dit jaar het prijzengeld in de vrouweneditie van de Ronde van Vlaanderen op naar 50.000 euro, hetzelfde bedrag dat in de mannenkoers wordt verdeeld. Dat onthult CEO Tomas Van den Spiegel in gesprek met De Tijd.

Vanaf 2023 is het dan de bedoeling dat Flanders Classics het prijzengeld voor al haar wedstrijden in het voorjaar gelijktrekt: naast de Ronde van Vlaanderen ook in Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl. Het nieuws over deze verhoging van het prijzengeld in het vrouwenwielrennen raakte bekend op een persmoment van Flanders Classic en de consultant KPMG, waar een tussenbalans werd opgemaakt van ‘Closing the Gap’ – een project om het vrouwenwielrennen in Vlaanderen naar een hoger plan te trekken.

Ondanks alle investeringen en inspanningen in het vrouwenwielrennen moeten nog een hoop hindernissen worden genomen om de kloof met het mannenfietsen te dichten, stelt Van den Spiegel vast. “Voor de tv-rechten van vrouwenkoersen wordt nog geen geld betaald. Ook voor inkomsten uit sponsoring en vip-pakketten zijn we nog te afhankelijk van de mannenkoers die op dezelfde dag wordt gereden. We moeten tot een product komen dat zo veel mogelijk op zichzelf kan bestaan.”

Hij vergelijkt het wielrennen met het tennissen, waar de vrouwenbond onafhankelijk van de bond van de mannen opereert. “Met het wielrennen moeten we daar ook naartoe. Wij geloven in dat commerciële potentieel. Als je ziet waar de sport tien jaar geleden stond, dan hebben we enorme stappen gezet. Het is zaak om met een nieuw meerjarenplan die groei te bestendigen.”