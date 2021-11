Talent Dylan Bibic wint alle tien titels tijdens Canadees baankampioenschap

Het Canadese multitalent Dylan Bibic heeft voor een buitengewone prestatie gezorgd tijdens de nationale kampioenschappen baanwielrennen. De tweedejaars junior veroverde in zijn categorie namelijk alle tien de titels op de duur- en sprintonderdelen.

De Canadese kampioenschappen op de baan voor nieuwelingen en junioren werden afgelopen weekend gehouden op de piste van het Mattamy National Cycling Centre in Milton, waar ook al vaker wereldbekerwedstrijden zijn gehouden. Bibic begon het toernooi vrijdag meteen goed op het onderdeel 3km achtervolging, waar hij de titel pakte en het Canadees record bij de junioren aanscherpte naar 3:12,341 minuten. Daarmee moest de 18-jarige renner nog geen drie seconden toegeven op het wereldrecord bij de junioren van Finn Fisher-Black uit 2019 (3:09,710).

Het was niet Bibic’ enige titel vrijdag, want vervolgens was hij ook de beste op de Keirin en in de scratch race. Zaterdag kroonde hij zich tot Canadees kampioen in de punten- en afvalkoers en op de individuele sprint. Zondag zette hij zijn indrukwekkende reeks voort en pakte hij ook de zeges in de vier laatste nummers bij de junioren de ploegachtervolging (met Michael Leonard, Carson Mattern en David Olejniczak), de teamsprint (met Carson Mattern en Tyler Rorke), de Kilometer en de koppelkoers, aan de zijde van Philippe Jacob.

Bibic keerde in september ook al met drie medailles terug van het WK baan voor junioren in Cairo. Op de puntenkoers pakte de jonge Canadees goud in de puntenkoers, zilver op het omnium en brons op de koppelkoers. Over zijn nieuwe prestatie zegt hij: “Ik kwam in slechte vorm en met middelmatige tijden naar de kampioenschappen. Maar toen ik eenmaal bezig was, deed ik het beter dan vorig jaar en dat gaf me een heel goed gevoel. Als ik nu kijk naar wat ik net gedaan heb, denk ik dat ik beter ben dan tijdens het junioren-WK.”