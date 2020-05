Premier Rutte zet vraagtekens bij het doorgaan van de Amstel Gold Race vrijdag 8 mei 2020 om 17:35

Nederlands minister-president Marc Rutte vraagt zich openlijk af of het doorgaan van de Amstel Gold Race op 10 oktober wel zo’n goed plan is. “Het aanmoedigen van wielrenners kan een superspreader worden”, waarschuwde hij na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Rutte heeft het hiermee uiteraard over de mogelijke verspreiding van het coronavirus door de mensenmassa die de Amstel Gold Race op Zuid-Limburgse wegen op de been brengt. “Of sportevenementen – al dan niet in aangepaste vorm – kunnen doorgaan? Ik heb geen idee. Het enige wat ik zeker weet is de versoepeling van maandag”, zei hij.

“Maar de grote groep van vergunningsplichtige evenementen, daar ben ik nu niet heel vrolijk over. Het aanmoedigen van wielrenners, dat kan een superspreader worden, als je niet oppast. Ik hoop dat de komende weken meer achterhaald wordt over hoe het virus zich verspreidt.” De premier zegt geen valse hoop te willen geven. “Het is echt nog een groot vraagteken.”

“Wij zijn flexibel”

Koersdirecteur Leo van Vliet liet aan L1 weten dat de Amstel Gold Race kan anticiperen op de coronamaatregelen. “We zullen kijken wat we organisatorisch moeten doen, maar voor mij is het glas half vol”, zegt van Vliet. “Op dit moment is alles geregeld. We zijn een kleine organisatie, héél flexibel én we kunnen grote dingen bereiken. Dat hebben we de afgelopen jaren ook laten zien”, aldus de optimistische Van Vliet, die ook benadrukt dat een vaccin van cruciaal belang is.

Donderdag gaf minister Hugo de Jonge al aan dat evenementen met een landelijke uitstraling eigenlijk pas weer door kunnen gaan als er een vaccin voor het coronavirus is.