maandag 25 september 2023 om 12:12

Praat mee: Wie heeft het meeste baat bij een fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step?

De afgelopen maanden is er achter de schermen een fusie op poten gezet tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. Dat nieuws bracht WielerFlits zondagavond naar buiten. Volgens ingewijden gaat het niet lang duren vooraleer het nieuws naar buiten gebracht gaat worden. Is zo’n megafusie goed of slecht nieuws voor het wielrennen?

Maar hoe denk jij als wielervolger over dit nieuws? En hoe denken andere koersliefhebbers erover? Deel hieronder in de comments op WielerFlits jouw mening over de fusie waaraan Richard Plugge en Patrick Lefevere in het geheim al maanden mee bezig zijn. In de poll kan je stemmen op de vraag: Welke ploeg heeft het meeste baat bij een fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step?

