Domenico Pozzovivo spreekt ambities uit bij comeback: “Ik deins daar niet voor terug”

Domenico Pozzovivo keert vandaag terug in koers. De 40-jarige Italiaan, die na zijn vertrek bij Intermarché-Wanty-Gobert onderdak heeft gevonden bij Israel-Premier Tech, is zojuist van start gegaan in de eerste etappe van de Internationale Wielerweek Coppi en Bartali. En hij is niet van plan om onzichtbaar mee te rijden.

“Ik ben klaar om mee te strijden voor het algemeen klassement”, zegt Pozzovivo op de site van Israel-Premier Tech. “Ik ben hoopvol dat een top-tienklassering een realistisch doel is. Ik deins daar niet voor terug. Ik ben heel competitief, en wat is het doel van koersen als je jezelf niet uitdaagt?”

Pozzovivo kijkt er naar uit om weer een rugnummer op te spelden. “Ik voel me emotioneel, ik heb er zin in alsof het een van de grootste wedstrijden van het seizoen is. En in een bepaald opzicht is het dat ook. Per slot van rekening heb ik denk ik nog nooit zo lang gewacht om weer te kunnen koersen.” De laatste wedstrijd die Pozzovivo reed was de Ronde van Lombardije, waar hij na een val op moest geven.

In de winter is Pozzovivo, ondanks dat hij geen uitzicht had op een nieuw contract, blijven trainen. Nadat Israel-Premier Tech hem opviste, heeft hij er nog een stapje bij gezet. “Ik had niet echt tijd om het te vieren. Ik ben me meteen gaan focussen op de vraag hoe ik in de best mogelijke vorm en wedstrijdklaar aan de start kon staan van mijn eerste koers.”

