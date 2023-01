Pozzovivo sluit nieuw contract bij Intermarché niet uit: “Ik voelde me er goed”

Het wielerseizoen is alweer in volle gang, maar Domenico Pozzovivo zit nog altijd zonder ploeg. De 40-jarige Italiaan heeft echter goede hoop dat hij alsnog onderdak vindt. “Ik denk dat ik weer zal koersen”, zegt hij in gesprek met La Gazzetta dello Sport.

Pozzovivo, die momenteel bezig is aan een trainingskamp op de Etna, hoopt niet te lang meer te hoeven wachten. Midden februari wil hij ergens een contract hebben getekend. “Anders zou het moeilijk zijn om op hoog niveau deel te nemen aan de Giro, ook gezien de mogelijke veranderingen van materiaal en de planning van trainingsstages. Maar ik hoop snel meer duidelijkheid te hebben. Wie weet is deze week de goede week.”

Intermarché

Eerder werden Corratec en Israel-Premier Tech genoemd als mogelijke opties voor Pozzovivo. Hoe zit het daar nu mee? “Ik sluit niets uit. (…) Israël lijkt me eerlijk gezegd moeilijk, ze hebben al veel renners en ze zijn niet langer een WorldTour-team.”

“Misschien, waarom niet, wordt het zelfs Intermarché”, aldus de klimmer. “Ik voelde me er goed en ze zijn het seizoen begonnen met goede resultaten. En als je kijkt naar renners met mijn profiel, hebben ze nu alleen Louis Meintjes.” Pozzovivo reed in 2022 voor Intermarché-Wanty-Gobert. Bij die ploeg (inmiddels Intermarché-Circus-Wanty) was niet genoeg budget om hem te behouden, vertelde Aike Visbeek onlangs in gesprek met WielerFlits.

2024?

Mocht Pozzovivo nog een nieuwe werkgever vinden, dan sluit hij niet uit dat hij nog langer dan één seizoen zal doorgaan. Hij wil dan wel in juni of juli zekerheid hebben voor 2024. “Anders stop ik na 2023.” Indien 2023 inderdaad zijn laatste jaar wordt, hoopt Pozzovivo afscheid te kunnen nemen in de Ronde van Lombardije.