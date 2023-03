Pozzovivo gebruikt woede als brandstof: “De moraal in het peloton lijkt veranderd”

Domenico Pozzovivo heeft zijn debuut voor Israel-Premier Tech opgeluisterd met een knappe ereplaats. De 40-jarige Italiaan eindigde als tweede in de derde etappe van de Internationale Wielerweek Coppi en Bartali, achter Ben Healy. “Ik heb mezelf verrast”, zegt Pozzovivo op de site van zijn nieuwe ploeg.

“Wie had gedacht dat ik zo snel een podiumplaats zou pakken?”, vraagt hij zich af, waarna hij vertelt over de etappe. Vroeg in de rit was er een valpartij, waarbij een groot deel van het peloton werd opgehouden. Ongeveer veertig renners zaten voor de val en besloten vol door te rijden. “Ik was woedend! Ik heb dat gebruikt als brandstof. Het is volledig ongepast wat ze deden. Ik zou gewacht hebben. Het was net na de start. Een paar jaar geleden was dit niet mogelijk geweest, maar de moraal in het peloton lijkt veranderd.”

Pozzovivo en co konden terugkeren, waarna een vrij grote groep begon aan de laatste, onverharde beklimming van de dag. “Ik voelde dat iedereen op de limiet zat, dus ik viel aan”, vertelt de Italiaan, die twee renners van EF Education-EasyPost meekreeg: Ben Healy en Mark Padun. Mer zijn drieën reden ze naar de finish, die gelegen was op een wielerbaan. “Het was de eerste keer in mijn carrière dat ik op een velodroom sprintte.”

Uiteindelijk bleek Healy net wat sneller dan de balende Pozzovivo. “Het blijkt dat mijn geest net zo sterk is als mijn lichaam en ik geloof dat ik nog niet klaar ben hier.” De Settimana Internazionale Coppi e Bartali duurt nog tot en met zaterdag. Vrijdag volgt een heuvelrit, zaterdag een individuele tijdrit van 18,6 kilometer. Pozzovivo staat momenteel zesde in het algemeen klassement, op 36 seconden van leider Mauro Schmid.

Ben Healy, de winnaar van de etappe, sprak voor de camera van bici.pro van een chaotische dag. “Dat hadden we niet echt verwacht, eerlijk gezegd. Vroeg in de rit was er al een val, waardoor onze klassementsrenners van achteren zaten. Daarna was aan mij om veel van de vroege aanvalspogingen te controleren.”

Dat hij uiteindelijk zelf meestreed voor de zege kwam enigszins als verrassing voor Healy. “Ik had supergoede benen en ik deed mijn werk voor de ploeg. Toen we bij de laatste klim kwamen, voelde ik dat ik het in me had. Ik ging ervoor. Mark en Domenico kwamen erbij. We moesten vol doorgaan tot de streep, want we stonden nog niet te ver in het klassement. In de sprint wist ik te winnen.”