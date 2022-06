Portret kersvers Belgisch kampioene Kim de Baat, nichtje van Teun van Vliet

Interview

Kim de Baat verraste in Middelkerke vriend en vijand – inclusief zichzelf – met de Belgische titel bij de elite-vrouwen. De Baat (31) draait al jaren mee, maar was tot voor gisteren onbekend bij het grote publiek. Wat we moeten onthouden van de tot Belgische genaturaliseerde Nederlandse? WielerFlits zocht het uit.

Dochter van oud-Nederlands kampioen, nichtje van Teun van Vliet

De Baat – geboren in 1991 – komt uit een heuse wielerfamilie. Een Nederlandse, wel te verstaan. Vandaar Kim de Baat met kleine ‘d’. Moeder Nita van Vliet werd 45 jaar geleden Nederlands kampioene op de weg. Oom Teun is echter nog bekender. Hij was zeven jaar prof en smukte vooral in 1987 zijn erelijst op door de Omloop Het Volk, Gent-Wevelgem en etappes in zowel Tirreno-Adriatico, de Ronde van Zwitserland als de Vierdaagse van Duinkerke te winnen.

“Maar zelf kreeg ik vooral de wielermicrobe te pakken door mijn broer Arjen, die ook koerste. Ik wilde net als hij zijn, hij was mijn drijfveer. Al ging het er in mijn jeugdjaren bijzonder speels aan toe. Pas toen ik de stap naar de beloften zette, werd ik ambitieuzer en wilde ik graag hogerop.”

Getrouwd met een Belg en sinds 2017 zelf Belgische

Het was in 2009 dat Kim de Baat in België kwam wonen. “Ik ben toen ook getrouwd met een Belg en was sowieso van plan hier altijd te blijven. Uit praktische overwegingen besliste ik mij te laten naturaliseren. De aanvraag gebeurde in 2015, sinds 2017 ben ik officieel Belgische. Dat had niets met mijn sportieve ambities te maken, voor alle duidelijkheid. Al bleek het achteraf wel een surplus.” Haar huwelijk hield niet stand, maar De Baat bleef wel in Oudenaarde wonen.

Prof bij Boels-Dolmans, daarna weggedeemsterd, maar intussen opgevist door Plantur-Pura

In 2013 tekende De Baat een profcontract bij Boels-Dolmans, dat we uiteraard kennen als de voorloper van SD Worx. Maar door blessures en ziektes deemsterde De Baat steeds verder weg. Ze reed de voorbije jaren onder meer voor Parkhotel Valkenburg (2014), Lensworld (2015-2017), Doltcini-Van Eyck (2018-2019), Ciclotel (2020) en… een clubteam in de Arabische Emiraten: het Dubai Police Cycling Team.

“Een avontuur”, noemt De Baat het. “De contacten werden gelegd tijdens de Dubai Tour. Veel grote koersen kon ik er echter niet rijden, maar ik raakte in de belangstelling van Belgisch bondscoach Ludwig Willems, die me een aantal wedstrijden met de nationale selectie liet rijden. Uiteindelijk resulteerde dat in een WK-selectie.”

“Heidi Van de Vijver, ploegleidster bij Plantur-Pura, heeft me daarna aanbevolen bij de broers Roodhooft. Een topteam trouwens, waar bijzonder professioneel gewerkt wordt. Dat brengt iedereen naar een hoger niveau, mee in het zog van het mannenteam Alpecin-Fenix.”

‘De ideale ploegmaat’

“Wie Kim de Baat is? De ideale ploegmaat”, vertelt Sanne Cant ons. “Kim cijfert zich altijd weg voor de rest van de ploeg. Je kan er altijd op rekenen.” Dat beeld werd ons bevestigd door andere dames uit de ploeg. Net daardoor was gisteren de gunfactor bij de ploegmaats zo groot. Geen toeval dat de hele ploeg de titel meevierde tijdens de podiumceremonie.

“Als iemand van het team wint, ben ik net zo blij als wanneer ik zelf zou winnen”, zegt De Baat. “Ik werk heel graag achter de schermen. Dat heb ik tijdens het BK trouwens ook gedaan. Met voortdurend in de aanval te rijden, wilde ik de rest van de ploeg in een zetel zetten. Ik dacht zelfs niet na over mijn eigen kansen. Tot Heidi plots kwam zeggen dat ik het ook moest proberen af te maken. Ik ben niet traag, dus had ik wel een kans, redeneerde ik.”

Knechten in de tricolore

Ze zal de driekleur met de nodige trots en fierheid dragen, zegt ze. “Maar verwacht nu niet dat ik een andere renster word. Ik ben en blijf een ploegspeler, met of zonder kampioenentrui. Ik ben snel, maar niet dé snelste. Daarom zal ik ook lead-out blijven. Hopelijk straks in de Tour de France.”

De Baat behoort tot de voorselectie van acht, maar de vrouwenteams in de Ronde van Frankrijk zullen uit slechts zes rensters bestaan. “Dinsdag vertrekken we op stage naar La Plagne. Na onze stage wordt de uiteindelijke selectie gemaakt. Ik hoop dat ik er bij ben.”