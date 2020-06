Poolse selectie opnieuw welkom in Ronde van Polen

De derde en laatste wildcard van de Ronde van Polen is uitgedeeld aan de Poolse selectie. De afgelopen jaren mocht de nationale ploeg ook steevast meedoen aan de WorldTour-rittenkoers. Novo Nordisk en Gazprom-Rusvelo kregen eerder al een uitnodiging.

Wie Polen gaan vertegenwoordigen, is nog niet bekend. De wielerbond heeft een ruime voorselectie van 23 renners samengesteld met voornamelijk renners van Poolse continentale teams. Coureurs van de CCC Development-ploeg ontbreken, omdat de proftak van CCC ook al op de startlijst staat. Uiteindelijk zullen zeven renners geselecteerd worden.

In de voorselectie zitten onder meer Alan Banaszek, Pawel Bernas, Pawel Cieslik, Karol Domagalski, Przemyslaw Kasperkiewicz, Maciej Paterski en Szymon Rekita.

Ingekorte Ronde van Polen

In februari, nog voor het seizoen stil kwam te liggen vanwege het coronavirus, waren de eerste twee wildcards al uitgedeeld. Daarna werd het wat stil en werd duidelijk dat de Ronde van Polen ingekort werd naar een vijfdaagse van 5-9 augustus. Het is daarmee de eerste WorldTour-rittenkoers op de aangepaste kalender voor dit najaar. Sprinters Dylan Groenewegen en Pascal Ackerman hebben hun deelname al toegezegd.

