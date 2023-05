Poolse Marta Lach zegeviert in openingsrit Bretagne Ladies Tour

De eerste etappe in de Bretagne Ladies Tour CERATIZIT (2.1) is gewonnen door Marta Lach. De 25-jarige Poolse kwam in finishplaats Kerlouan als eerste over de streep, voor de Italiaanse Alessia Vigilia en de Française Coralie Demay.

Er werd vandaag niet alleen in Italië gekoerst. In de Franse wielerregio Bretagne begonnen 113 rensters aan een nieuwe editie van de Bretagne Ladies Tour CERATIZIT. De eerste etappe van en naar Kerlouan was op maat van de sprintsters. De 124 kilometer lange rit was, buiten twee korte klimmetjes, zo goed als vlak. En dus was het uitkijken naar rappe vrouwen als Emilia Fahlin, Alana Castrique, Arianna Fidanza, Martina Alzini, Maria Martins en Daria Pikulik.

We kregen ook een sprint na ruim drie uur koers, maar wel voor plek… zeven. Zes rensters slaagden er namelijk in om uit de greep te blijven van het peloton. Van deze koploopsters wist Marta Lach aan het langste eind te trekken. De Poolse hardrijdster kwam met voorsprong als eerste binnen. Vigilia en Demay moesten genoegen nemen met de meest ondankbare ereplaatsen.

Goede periode

Lach boekte in Kerlouan de eerste overwinning van het seizoen en de zesde uit haar carrière. Vorig jaar was ze ook de sterkste in een etappe in de Bretagne Ladies Tour. Lach maakte dit seizoen overigens ook al een goede indruk in het klassieke voorjaar. Ze werd zesde in Parijs-Roubaix, negende in Nokere Koerse en reed in de Ronde van Drenthe eveneens naar een top 20-klassering.