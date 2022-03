Poolse continentale ploeg helpt mee met evacuatie Oekraïense burgers

De continentale Poolse wielerploeg HRE Mazowsze Serce Polski Cycling Team besloot afgelopen weekend te passen voor de Visit Friesland Elfsteden Race. “Een moeilijke beslissing, maar er zijn belangrijkere zaken in het leven”, doelt de ploeg op de situatie in Oekraïne. De formatie wil iets betekenen en helpt dan ook mee met de evacuatie van Oekraïense burgers.

De Poolse ploeg besloot vorige week nog vier bussen in te zetten, om zo Oekraïense burgers naar verschillende plaatsen in Polen te brengen, alwaar ze worden opgevangen. “We proberen zoveel mogelijk te doen. We zetten onze middelen in voor het ‘Oekraïne-project’. We zijn van mening dat we het juiste doen”, laat de ploeg weten via Facebook.

“We hebben veel Oekraïens vrienden. We hebben net nog ongeveer zestig mensen weten te evacueren. We zijn geschokt door de situatie. We hopen dat we binnenkort weer zonder zorgen kunnen koersen in Polen, Europa en de hele wereld. Slava Ukraini!”

Onder meer Adrian Banaszek, Alan Banaszek (oud-renner van CCC Sprandi Polkowice en Caja Rural-Seguros RGA), Piotr Brożyna (ex-CCC Sprandi Polkowice), Adam Stachowiak en Jakub Kaczmarek komen uit voor HRE Mazowsze Serce Polski Cycling Team.