Pools kampioen Stanislaw Aniolkowski tekent bij Bingoal-Wallonie Bruxelles

Bingoal-Wallonie Bruxelles heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Stanisław Aniołkowski. De Poolse sprinter, die in augustus nationaal kampioen op de weg werd, komt over van het CCC Development Team.

Aniołkowski (23) is een veelbelovend talent, laat teammanager Christophe Brandt weten. “Een van de grootste talenten in Polen vandaag. Hij is in staat koersen te winnen en is niet bang om zich te plaatsen. Voor ons is het een gok op de toekomst. Hij is de Poolse profkampioen en kan dus heel goed in ons project passen, een beetje zoals Emīls Liepiņš twee jaar geleden. Stanisław heeft een uitstekende mentaliteit en verstaat de wereld van de wielersport, hij weet waar hij heen wil.”

Naast het Pools kampioenschap won Aniołkowski afgelopen seizoen de Bałtyk-Karkonosze Tour en de Course de Solidarność et des Champions Olympiques. Ook zegevierde hij in een etappe in de Tour of Malopolska en zette hij de GP Slovakia achter zijn naam.