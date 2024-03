dinsdag 19 maart 2024 om 10:13

Polsklachten Maxim Van Gils afgenomen: kopman Lotto Dstny start toch wel in rit twee Ronde van Catalonië

Maxim Van Gils kwam maandag ten val in de openingsrit van de Ronde van Catalonië. Lotto Dstny meldde nadien dat Van Gils niet van start zou gaan in de tweede etappe, maar de jonge Belg zal toch opstappen, laat het ProTeam nu weten.

Van Gils haalde maandag de finish van de openingsrit naar Sant Feliu de Guíxols wel, maar voor de tweede etappe stond al een ‘Did Not Start’ genoteerd. Nu blijkt hij toch wel te gaan starten.

“Na zijn val van gisteren, kreeg Maxim Van Gils meteen medische assistentie en fysiobehandelingen. Vanochtend was de pijn in zijn pols dankzij medicatie en behandelingen een stuk minder”, schrijft Lotto Dstny. “Er is besloten dat hij vandaag toch zal starten in de tweede etappe van de Ronde van Catalonië. Het team zal de situatie van zijn pols blijven monitoren.”

In het algemeen klassement zal Van Gils geen rol van betekenis meer spelen. Hij bolde maandag als 170ste binnen, op meer dan een kwartier van ritwinnaar Nick Schultz.