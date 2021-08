Polsbreuk voor Carvalho, Sarreau loopt hoofdletsel op

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Andre Carvalho en Marc Sarreau.

Polsbreuk voor Carvalho

Cofidis-renner Andre Carvalho maakt geen gelukkige periode door. De 23-jarige Portugees, in zijn periode bij de beloften vijfde in zowel Parijs-Roubaix als Luik-Bastenaken-Luik, heeft bij een val in de Druivenkoers-Overijse een polsbreuk opgelopen. Eerder deze maand moest hij ook al ziek de Arctic Race of Norway verlaten. “Nu een week van de fiets en dan gaan we weer aan het werk. Ik hoop zonder tegenslag”, aldus Carvalho.

A onda de azar continua… Depois de adoecer na Artic Race Norway, uma queda na @Druivenkoers que resulta numa fissura no escafoide. Uma semana off para depois recomeçar o trabalho de novo. Desta vez sem contratempos pf 🤞🏼 pic.twitter.com/79wavjfv9q — André de Carvalho (@carvalhodeandre) August 27, 2021

Sarreau loopt hoofdletsel op

Marc Sarreau kampt met hoofdletsel na een val in de slotetappe van de Tour Poitou-Charentes. Ook heeft de Franse sprinter last van een black-out en tijdelijk geheugenverlies, meldt zijn ploeg AG2R Citroën. Daarnaast heeft hij verwondingen aan zijn linkerenkel en aan de knie. Er zijn geen breuken geconstateerd. Sarreau reed in de openingsetappe van de Tour Poitou-Charentes gelijk naar een ereplaats. In de ritten daarna werd hij vijfde en zevende.

Des nouvelles de @sarreau suite à sa chute hier: « Il a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie passagère ainsi qu’un traumatisme de la cheville gauche sans fracture et du genou » explique le docteur Fabrice Descombes — AG2R CITROËN TEAM (@AG2RCITROENTEAM) August 28, 2021