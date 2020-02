Polsbreuk houdt Christophe Laporte tot mei aan de kant zaterdag 8 februari 2020 om 10:26

Christophe Laporte ziet zijn klassieke voorjaar in het water vallen door de polsbreuk, die hij aan de Vuelta a San Juan overhield. Zijn ploeg Cofidis verwacht de Fransman namelijk pas in mei terug in wedstrijdverband.

Cofidis laat weten dat Laporte deze week is geopereerd aan zijn rechterpols, die hij brak in de eerste etappe van de Vuelta a San Juan. Na de crash, veroorzaakt door een toeschouwer die deels op het parcours stond, was de sprinter nog wel op plaats 111 over de finish gekomen.

“Christophe maakt het goed en zou in mei de competitie moeten kunnen hervatten”, meldde zijn ploeg. Daardoor moet de Franse sprinter wel flink schrappen in zijn programma, want tot aan mei had hij liefst tien wedstrijden, waaronder voorjaarsklassiekers, op de planning staan.

This week, Christophe Laporte was operated on his right wrist following his crash on Vuelta San Juan. @LAPORTEChristop is doing well and should return to competition in May ! Good recovery Christophe ! 💪#CofidisMyTeam 📸 @MathildeLAzou pic.twitter.com/J48pMYdQx6 — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) February 8, 2020