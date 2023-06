Pogacar rekent af met Mezgec en pakt zijn eerste Sloveense wegtitel

Tadej Pogacar heeft na het Sloveens kampioenschap tijdrijden ook het Sloveens kampioenschap op de weg gewonnen. De tweevoudig Tourwinnaar reed vroeg in de wedstrijd weg met Luka Mezgec en toonde zich op de slothelling te sterk voor de renner van Jayco AlUla. Het is voor de eerste keer in zijn profcarrière dat Pogacar Sloveens kampioen op de weg wordt.

Het Sloveens kampioenschap werd dit jaar verreden in Radovljica. De elite mannen kregen daar een parcours van 157 kilometer voorgeschoteld, bestaande uit acht lokale ronden. Op het circuit lagen twee hellingen. Eentje van 800 meter aan 8%, de ander van 1,4 kilometer aan een kleine vijf procent. Op die laatste puist was ook de streep getrokken.

De wedstrijd zou uitmonden in een tweestrijd: Tadej Pogacar versus Luka Mezgec. Al in het openingsuur trok Pogacar ten aanval en alleen Mezgec kon volgen. De twee reden vervolgens de hele dag samen voorop, de voorsprong op het Bahrain Victorious-duo Matej Mohoric en Matevz Govekar steeds verder uitbreidend. Met nog vijftien kilometer te gaan, was het verschil meer dan vier minuten. Het duel kon beginnen.

Grote strijd zagen we lange tijd echter niet. Pogacar en Mezgec bleven, veel pratend, bij elkaar tot de laatste helling. Daar kwam dan toch de versnelling van Pogacar, die zijn metgezel ogenschijnlijk gemakkelijk afschudde. De kopman van UAE Emirates kwam dus solo over de streep. Mezgec moest genoegen nemen met het zilver, Matej Mohoric pakte het brons.