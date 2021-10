Pogacar optimistisch na Milaan-Turijn: “De benen waren goed”

Tadej Pogačar hoopte vandaag een gooi te doen naar de zege in Milaan-Turijn, maar moest zich na afloop tevreden stellen met een vierde plaats. Toch was de winnaar van de Tour de France niet ontevreden over zijn koers. “De benen waren goed en ik denk dat we zaterdag een goede koers kunnen rijden”, aldus Pogačar.

De renner van UAE Emirates vocht op de slotklim van Superga een duel uit met zijn landgenoot Primož Roglič, de Brit Adam Yates en de Portugees João Almeida. Roglič en Yates bleken in de finale over de sterkste benen te beschikken en dus vocht Pogačar een duel uit met Almeida om de derde plaats. De toekomstige ploegmaat van de Sloveen wist dat duel in zijn voordeel te beslissen.

Toch zag Pogačar voldoende aanknopingspunten voor komende zaterdag, als de Ronde van Lombardije op het programma staat. “De benen waren goed en we zaten bovendien ook de hele dag in een goede positie. Op de laatste klim kwam ik alleen net iets te kort, maar dat is ook normaal na gisteren.” De Sloveen deed dinsdag ook al mee aan Tre Valli Varesine en wist na een zeer aanvallende wedstrijd als derde te finishen.

“Na deze vierde plaats in Milaan-Turijn lijkt het wel goed te zitten voor Lombardije. Ik denk dat we zaterdag een goede koers kunnen rijden. We hebben vandaag in elk geval laten zien dat we in conditie zijn.” In de Ronde van Lombardije kan Pogačar rekenen op steun van Davide Formolo, Marc Hirschi, Brandon McNulty, Jan Polanc, Diego Ulissi en Rafał Majka.