Pogacar: “Denk niet dat Van der Poel en Van Aert bang voor me zijn in Vlaanderen”

Tadej Pogacar is furieus aan het nieuwe wielerseizoen begonnen. Met vijf zeges op zak lijkt hij helemaal klaar voor zijn grote doelen van dit voorjaar, Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen. In gesprek met Sporza keek Pogacar vooruit op vooral die laatste koers, waar hij Mathieu van der Poel en Wout van Aert tegen zal komen. Hij denkt niet dat de Nederlander en de Belg hem zullen vrezen.

“Voor mij is de Ronde van Vlaanderen een geweldige wedstrijd”, aldus Pogacar, die gevraagd werd hoe hij Van der Poel en Van Aert gaat verslaan. “Ik weet niet hoe ik ze ga kloppen. Ik ben blij als ik ze kan volgen en dan een wat betere finale kan rijden dan vorig jaar”, lachte hij. Vorig jaar eindigde de Sloveen als vierde in de Ronde van Vlaanderen, nadat hij in de eindsprint ingesloten raakte tussen de terugkerende Valentin Madouas en Dylan van Baarle. De winst ging naar Van der Poel.

“Ik denk niet dat ze bang voor me zijn”, doelde Pogacar op diezelfde Van der Poel en Van Aert. “In Vlaanderen hebben ze denk ik schrik van niemand. Ze hebben zoveel talent voor zulke wedstrijden, en zoveel kracht. Ze zijn honderd procent overtuigd dat ze de beste kunnen zijn.”

Pogacar begon zijn seizoen met een zege in de gravelwedstrijd Jaén Paraiso Interior. Daar gaf hij een passend vervolg aan door drie etappes en het eindklassement te winnen in de Ruta del Sol. De volgende koers op zijn programma is Parijs-Nice, die aanstaande zondag begint. Vervolgens rijdt de tweevoudig Tourwinnaar Milaan-San Remo, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, waarna hij begint aan zijn voorbereiding op de Ronde van Frankrijk.

Wedstrijdprogramma Tadej POGACAR