Pogacar: “De UAE Tour is mijn eerste grote doel van het seizoen” donderdag 20 februari 2020 om 15:46

Let op de mannen van UAE Emirates tijdens de aankomende UAE Tour. De WorldTour-formatie stuurt namelijk een ijzersterke selectie naar het Midden-Oosten met klimmers Tadej Pogačar en Davide Formolo, puncheur Diego Ulissi en sprinter Fernando Gaviria.

De 21-jarige Pogačar is een van de topfavorieten voor de eindoverwinning na zijn recente zege in de Ronde van Valencia. Het Sloveense toptalent won twee bergetappes en bleef in het klassement Jack Haig en Tao Geoghegan Hart voor. “Ik weet nu dat de vorm goed is, waardoor ik met vertrouwen zal beginnen aan de UAE Tour.”

“Je weet na de winterperiode nooit precies hoe het met de vorm is gesteld. Ik heb echter hard getraind en het werpt duidelijk zijn vruchten af. De UAE Tour is mijn eerste grote doel van het seizoen in aanloop naar de Tour de France. We hebben als ploeg meerdere klassementsrenners om uit te spelen. Verder is Fernando de aangewezen man voor de sprints.”

“De UAE Tour is een van de belangrijkste wedstrijden”

Teambaas Joxean ‘Matxin’ Fernández verwacht het nodige van zijn renners. “De UAE Tour is een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen, aangezien het een thuiskoers is. Fernando is onze sprinter en hij zal de nodige steun krijgen. In de bergetappes kunnen we dan weer rekenen op Pogačar, Formolo en Ulissi.”

De selectie bestaat verder nog uit Maximiliano Richeze, Oliviero Troia en Sven Erik Bystrøm. Richeze heeft als taak om Gaviria naar zeges te piloteren in de vlakke etappes. De Colombiaan won vorig jaar nog een etappe in de allereerste editie van de meerdaagse wielerwedstrijd.

Selectie UAE Emirates voor UAE Tour (23-29 februari)

Sven Erik Bystrøm

Davide Formolo

Fernando Gaviria

Tadej Pogačar

Maximiliano Richeze

Oliviero Troia

Diego Ulissi