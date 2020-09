Pogacar: “Als ik de kans krijg, dan zal ik Roglic aanvallen” zaterdag 12 september 2020 om 19:15

Na de enerverende overgangsrit naar Lyon, kijkt menig wielerfan reikhalzend uit naar de etappe van zondag. Met aankomst bovenop de Grand Colombier, is de kans op tijdsverschillen aanwezig. Tadej Pogačar hoopt tijd goed te maken op klassementsleider Primož Roglič.

De nummer twee in het algemeen klassement finishte vandaag in de grote groep, waardoor hij geen tijdsverlies opliep. “Het was een stressvolle dag”, kijkt de kopman van UAE-Emirates terug op de site van de Tour. “Toen Bora het tempo ging bepalen, wisten we dat het een zware etappe ging worden. Ik heb geprobeerd om de hele dag in een goede positie te zitten, mijn benen te sparen en een beetje te herstellen. Het laatste deel was behoorlijk gevaarlijk, met veel bochten, enkele klimmetjes en de afdalingen. Maar ik ben blij dat ik de dag goed doorgekomen ben,” geeft hij aan.

Pogačar zat met zijn gedachten nog niet bij morgen. “Ik heb vandaag niet gedacht aan morgen, enkel aan de laatste kilometers in Lyon”, aldus de Sloveen. “Nu is het zaak om zo goed mogelijk te herstellen, zodat mijn benen morgen goed zijn. Het zijn lange beklimmingen. Maar als de kans zich voordoet, dan ga ik proberen om Roglic aan te vallen”, kondigt hij aan.

Morgen wacht een zware bergrit met twee beklimmingen van de eerste en één van de buitencategorie. Het verschil tussen de twee Slovenen bedraagt 44 seconden.