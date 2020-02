Poels verliest vier minuten op Jebel Hafeet: “Had de benen niet om te volgen” woensdag 26 februari 2020 om 09:45

Vol goede moed begon Wout Poels in de UAE Tour aan de etappe naar Jebel Hafeet. Maar op de klim moest hij al vroeg lossen. De Limburger van Bahrain McLaren zou op vier minuten van Adam Yates de streep passeren. “Pretty shit“, vat Poels het kort maar krachtig samen in gesprek met Cyclingnews.

Poels reed in zijn eerste wedstrijd van het seizoen, de Ronde van Valencia, prima bergop. In de etappe met aankomst op de steile Sierra de Bèrnia eindigde hij zelfs als tweede achter Tadej Pogačar. Dat Poels nu dan bijna vier minuten moet prijsgeven op de ritwinnaar is dan ook zeer opvallend. “Misschien lag het aan de hitte, maar het was in ieder geval niet mijn dag”, zoekt Poels in gesprek met het Britse wielermedium naar een verklaring.

“It was pretty shit“, vervolgt hij. “Van aan de voet ging het vol gas en ik had de benen niet om te volgen. Einde verhaal. Ik voelde me goed toen ik aan de UAE Tour begon, misschien kan ik het over een paar dagen weer proberen.”

“We weten dat Wout goed in vorm was”, zoekt Rod Ellingworth voor een verklaring. “Hij had hier al een tijdje voor getraind, dus dit is teleurstellend voor hem. Hij zal extra teleurgesteld zijn omdat hij hier in het verleden al goed heeft gepresteerd. Nu kwam het er niet uit. Het is interessant om uit te vinden waar het aan lag.”